Названа сумма, заработанная США благодаря военной помощи Украине

Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на распространенные администрацией в Конгрессе США данные пишет агентство Reuters.

После начала российской спецоперации на Украине западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией. В США согласовали несколько пакетов помощи Киеву на миллиарды долларов. При этом в своем обращении к нации 19 октября президент США Джо Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией».

Администрация США ознакомила Конгресс с данными о том, какие штаты получили на фоне украинского кризиса инвестиций на сумму порядка $27 млрд «на закупку боеприпасов и тактических машин».

Больше всего средств на эти цели – $2,364 млрд – было получено штатом Пенсильвания. Штат Аризона добился прибыли в размере $2,196 млрд, а Техас – $1,45 млрд. Эти деньги были выделены в том числе и на финансирования производства снарядов калибра 155 мм.

Также контракты на производство оружия и боеприпасов для Украины были заключены предприятиями в штатах Арканзас и Висконсин.

Еще более $18 млрд оказались распределены между предприятиями в более 20 штатах.

По данным агентства, ознакомив парламентариев с картой доходов, администрация США стремится склонить к поддержке Украины скептично настроенных республиканцев.