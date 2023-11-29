Названа сумма, заработанная США благодаря военной помощи Украине
Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на распространенные администрацией в Конгрессе США данные пишет агентство Reuters.
После начала российской спецоперации на Украине западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией. В США согласовали несколько пакетов помощи Киеву на миллиарды долларов. При этом в своем обращении к нации 19 октября президент США Джо Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией».
Администрация США ознакомила Конгресс с данными о том, какие штаты получили на фоне украинского кризиса инвестиций на сумму порядка $27 млрд «на закупку боеприпасов и тактических машин».
Больше всего средств на эти цели – $2,364 млрд – было получено штатом Пенсильвания. Штат Аризона добился прибыли в размере $2,196 млрд, а Техас – $1,45 млрд. Эти деньги были выделены в том числе и на финансирования производства снарядов калибра 155 мм.
Также контракты на производство оружия и боеприпасов для Украины были заключены предприятиями в штатах Арканзас и Висконсин.
Еще более $18 млрд оказались распределены между предприятиями в более 20 штатах.
По данным агентства, ознакомив парламентариев с картой доходов, администрация США стремится склонить к поддержке Украины скептично настроенных республиканцев.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров отметил, что Запад отказался предоставить Украине 160 млрд долларов, которые она еще в 2013 году просила на развитие экономики, но легко согласился отдать те же деньги на разрушение и умерщвление страны. При этом, по его словам ужас состоит в том, что делается это «под аплодисменты и поддержку самих украинцев».