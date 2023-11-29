Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ

Сын главы Чечни будет контролировать подразделение имени Шейхи Мансура.

Как написал в Telegram спикер парламента республики Магомед Даудов, у 16-летнего Кадырова есть трудолюбие, целеустремлённость и ответственность, которые помогут ему в выполнении поставленных задач.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона.