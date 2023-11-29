Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ
Сын главы Чечни будет контролировать подразделение имени Шейхи Мансура.
Как написал в Telegram спикер парламента республики Магомед Даудов, у 16-летнего Кадырова есть трудолюбие, целеустремлённость и ответственность, которые помогут ему в выполнении поставленных задач.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона.
В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, позже его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане. Подростка в том числе представили к высшему ордену Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР», а также ордену «За служение религии ислам» I степени.