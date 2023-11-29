Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана

Вооруженные силы Украины полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного, передает РИА Новости.

«HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью», — сообщил он. Варакин добавил, что в Рубежном и Лисичанске очень много повреждений, так как украинские войска периодически бьют по этой местности.

По его словам, сейчас трудно говорить о безопасности городов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, так как у противника есть оружие, которое бьет и на 150 километров.

«Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах», — добавил он.