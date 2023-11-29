Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана
Вооруженные силы Украины полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного, передает РИА Новости.
«HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью», — сообщил он. Варакин добавил, что в Рубежном и Лисичанске очень много повреждений, так как украинские войска периодически бьют по этой местности.
По его словам, сейчас трудно говорить о безопасности городов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, так как у противника есть оружие, которое бьет и на 150 километров.
«Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах», — добавил он.
Варакин также рассказал об атаке Лисичанска в ДНР со стороны армии Украины, ракеты прилетали по гражданским машинам, гражданские лица получили ранения. Он указал, что до самого Лисичанска снаряды пока не долетают благодаря грамотной работе систем противовоздушной обороны, однако блокпосты неоднократно подвергались атакам.