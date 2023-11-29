Спецоперация на Украине 29 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 ноября 2023 года.

ВСУ применяли химоружие для заражения еды, сообщили в Минобороны

Вооруженные силы Украины за время боевых действий неоднократно травили продукты питания химическим оружием, из-за этого не менее 15 человек погибли. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых, передает РИА Новости.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия», — уведомил он.

Кириллов добавил, что химики ВС РФ нашли в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране».

Питающая Херсонскую область Каховская подстанция получила повреждения при обстрелах ВСУ

Целенаправленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины повредили Каховскую подстанцию, которая питала Херсонскую область. Перебои с электричеством все еще фиксируются в этом регионе, так как эта подстанция была ключевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Херсоноблэнерго».

«ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили», — говорится в сообщении.

Провести анализ повреждений сегодня невозможно, так как войска Украины продолжают обстреливать местность. Однако в «Херсоноблэнерго» заверили, что вопрос с электроснабжением региона будет решен в течение суток.

МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Российские войска успешно отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.