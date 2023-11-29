Мобилизация: последние новости на сегодня 29 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Военнослужащие дальней авиации собрали и передали гуманитарную помощь местным жителям в зоне СВО

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Отправку новой партии гуманитарной помощи обеспечили военнослужащие дальней авиации для пострадавшего населения из городов и поселков в зоне боевых действий. Об этом пишет Министерство обороны РФ.

Как говорится в публикации, жителям Донбасса передали самые необходимые продукты: масло, крупы, муку, тушенку, сахар, лук, сладости и питьевую воду. Также им отправили бытовые предметы, например, бензопилы и генераторы.

Гуманитарной помощи на миллион рублей отправили на фронт «Диванные войска»

«Диванным войскам» или «Спецназу Д» удалось отвезти нуждающимся в помощи жителям Донбасса товаров на более чем миллион рублей. Об этом рассказал владелец патриотического Telegram-канала «Крепкое слово» Евгений Гольман, пишет «Вечерняя Москва».

Он указал, что сейчас пожертвований на фронт стало ощутимо меньше, так как все устали от этой войны. К тому же цены на продукты и предметы первой необходимости растут. Однако Гольман заверил, что у него много друзей, которые продолжают помогать российским военнослужащим на фронте и населению Донбасса.

Он также пояснил, что сейчас российским солдатам прежде всего необходимы сапоги с утеплителем, теплая одежда, нижнее белье с начесом и теплые трусы, так как начался период «грязь-зима».

Выплатить участникам СВО тринадцатую зарплату предложили в ГД

Участникам боевых действий на Украине следует выплатить тринадцатую зарплату, а также предоставить земельные участки для строительства домов. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, сообщает «Вести Подмосковья».

Нилов считает, что реализовать эту инициативу должно не только правительство РФ, но также банки и компании, которые воспользовались ситуацией и обогатились.