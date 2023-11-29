Попытки Вооруженных сил Украины высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области все еще безуспешны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо , передает РИА Новости .

Ранее он докладывал, что Киев под руководством НАТО подготовил операцию по «форсированию» Днепра, стянув в область лучших наемников и западную технику. Сальдо также указал, ссылаясь на информацию разведки, что противник первоначально намеревался к 1 ноября захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. При этом он отмечал, что планам украинской армии не суждено сбыться, их шансы практически равны нулю.