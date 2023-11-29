Алаудинов: Армия России продвинулась на западе Клещеевки

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за последнюю неделю существенно продвинулись на западной окраине Клещеевки на артемовском направлении. Информацией поделился командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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— Идем достаточно хорошо, берем пленных. Очень много уничтоженного противника, противник потихоньку начинает сыпаться, — заявил он в кулуарах дискуссионной площадки «Горжусь Россией» в Ростовской области, передает РИА Новости.

В конце октября Алаудинов сообщал, что бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

Недавно из международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО на Украине вылетел специальный борт с добровольцами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что бойцы прибыли в республику со всех уголков России.