Николов: Офис Зеленского запретил властям регионов Украины общаться с Залужным

Офис президента Украина Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, по которым областным администрациям запрещается коммуникация с главным командующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщил журналист Юрий Николов в своем личном блоге.

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По словам представителя СМИ, такой приказ был отдан, чтобы региональные элиты не создавали вокруг Залужного никакого ажиотажа. Журналист считает, что так команда Зеленского хочет устранить потенциального конкурента в гонке за президентское кресло, передает Lenta.ru.

Недавно главкома ВСУ высмеяли в партии Зеленского нецензурной карикатурой.

Слухи о расколе во взаимотношениях Зеленского и Залужного идут уже давно. Так, 7 ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что украинский министр обороны Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении Залужного. Позже парламентарий сам же опроверг свое сообщение.

Бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военным руководством, а также раскритиковал его политику, назвав неэффективной.