СМИ: ХАМАС начало передачу пятой группы заложников
Бойцы палестинского движения ХАМАС начали передачу представителям представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) пятой группы заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, передача осуществляется в секторе Газа. В группу включено 10 человек.
Напомним, что перемирие между ХАМАС и Израилем было заключено 24 ноября. Предусматривалось, что оно продлится 4 дня.
В рамках сделки палестинцы за три дня передали израильской стороне 69 человек (первоначально говорилось о 50), а Тель-Авив освободил из тюрем 150 человек - подростков и женщин.
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