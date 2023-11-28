ВСУ повредили Каховскую подстанцию в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) посредством обстрела повредили Каховскую подстанцию, из-за чего в Херсонской область происходят перебои с электричеством. Газета.ру
«ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона». Деловая газета "Взгляд"
Отмечается, что украинские военные вели обстрел со вчерашнего дня. RT на русском
До этого ВСУ подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля. Москва24