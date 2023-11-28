Арахамия: У военного руководства Украины нет плана боевых действий на 2024 год

Украинское военно-политическое руководство на данный момент не имеет никакого плана ведения боевых действий в 2024 году. Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук.

По словам политика, украинский Генеральный штаб должен предоставить подробный план того, как нужно вести военные действия, сколько людей потребуется мобилизовать и каких финансовых вливаний на это понадобится. Однако такими данными пока никто не обладает.

Арахамия уточнил, что план не должен составлять кто-то конкретный, включая главнокомандующего армией Валерия Залужного.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что сложившаяся для украинской армии на поле боя ситуация оказалась сложнее, чем ожидало руководство Североатлантического альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что западный военный блок не позволит России одержать победу, так поскольку это будет плохо для самого альянса.