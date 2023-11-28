МИД Швеции: Турция хочет получить американские истребители за вступление Стокгольма в НАТО
Глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем указал, что вступление королевства в НАТО связано с получением Турцией американских истребителей F-35. Об этом он сообщил в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
По словам главы шведской дипломатии, желание Анкары получить американские самолеты является "плохо скрываемым секретом". В Стокгольме указывают, что это является одной из причин, по которой Турция пока не ратифицировала заявку скандинавского королевства на вступление в блок. При этом, Швеция исходит из того, что "уже выполнила все требования" для вступления в организацию.
Ожидается, что на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе состоятся переговоры министров иностранных дел Турции и Швеции, на которой стороны постараются преодолеть противоречия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии заседания признался, что рассчитывал на окончательное одобрение заявки Стокгольма уже к концу ноября. Он указал, что продолжит оказывать давление на Турцию и Венгрию с тем, чтобы они быстрее ратифицировали протоколы о вступлении Швеции в НАТО.
В Брюсселе также состоялась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеным, в ходе которой глава американской дипломатии указал турецкому коллеге, что "ратификация вступления Швеции в НАТО должна произойти как можно скорее". По оценкам экспертов, присоединение королевства к НАТО может произойти в 2024 году.