МИД Швеции: Турция хочет получить американские истребители за вступление Стокгольма в НАТО

Глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем указал, что вступление королевства в НАТО связано с получением Турцией американских истребителей F-35. Об этом он сообщил в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По словам главы шведской дипломатии, желание Анкары получить американские самолеты является "плохо скрываемым секретом". В Стокгольме указывают, что это является одной из причин, по которой Турция пока не ратифицировала заявку скандинавского королевства на вступление в блок. При этом, Швеция исходит из того, что "уже выполнила все требования" для вступления в организацию.

Ожидается, что на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе состоятся переговоры министров иностранных дел Турции и Швеции, на которой стороны постараются преодолеть противоречия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии заседания признался, что рассчитывал на окончательное одобрение заявки Стокгольма уже к концу ноября. Он указал, что продолжит оказывать давление на Турцию и Венгрию с тем, чтобы они быстрее ратифицировали протоколы о вступлении Швеции в НАТО.