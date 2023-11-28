Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха ВСУ в конфликте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией.

Об этом он сказал перед началом заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы», — цитирует Столтенберга РИА Новости.