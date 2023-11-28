Новую подводную лодку "Можайск" приняли в состав ВМФ России

В Санкт-Петербурге на дизель-электрической подводной лодке "Можайск" сегодня подняли Андреевский флаг. Субмарину построили на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота.

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Как сказал на торжественной церемонии главком ВМФ РФ Николай Евменов, подводные лодки данного проекта оснащены самым современным оборудованием и самым грозным оружием. Их недаром называют "черной дырой" - они незаметны для противника и несут неотвратимое возмездие.

"Можайск" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Это пятая субмарина серии, которая строится для Тихоокеанского флота. Ее заложили 23 августа 2021 года, на воду спустили 27 апреля 2023-го. Подлодка оснащена современными комплексами подводного ракетного и торпедного оружия, а также гидролокационным и радиотехническим вооружением.