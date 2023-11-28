Новую подводную лодку "Можайск" приняли в состав ВМФ России
В Санкт-Петербурге на дизель-электрической подводной лодке "Можайск" сегодня подняли Андреевский флаг. Субмарину построили на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота.
Как сказал на торжественной церемонии главком ВМФ РФ Николай Евменов, подводные лодки данного проекта оснащены самым современным оборудованием и самым грозным оружием. Их недаром называют "черной дырой" - они незаметны для противника и несут неотвратимое возмездие.
"Можайск" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Это пятая субмарина серии, которая строится для Тихоокеанского флота. Ее заложили 23 августа 2021 года, на воду спустили 27 апреля 2023-го. Подлодка оснащена современными комплексами подводного ракетного и торпедного оружия, а также гидролокационным и радиотехническим вооружением.
На Тихоокеанском флоте уже несут службу подлодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Последняя "Якутск" достраивается.