ЦАХАЛ уличили в нарушении перемирия в Газе

Кроме того, по сведениям канала, военнослужащие ЦАХАЛ применили в секторе Газа светошумовые гранаты. Катарский телеканал Al Jazeera, в свою очередь, сообщил о ведении огня израильскими танками на северо-западе от города Газа.

Об интенсивной стрельбе на севере и востоке Газы сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По их словам, ЦАХАЛ задействовала также авиацию.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа ЦАХАЛ возобновит бои с увеличенной интенсивностью. По его словам, армия при этом будет действовать на всей территории палестинского анклава. Галант также отметил, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха и перегруппировки, а также «извлечения уроков». Однако тем же самым занимается и противник — группировка ХАМАС. Министр предупредил солдат, что после перерыва они столкнутся «с чем-то более подготовленным».