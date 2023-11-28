В ХАМАС готовы обсудить с ЦАХАЛ освобождение военнопленных

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности обсудить с ЦАХАЛ условия освобождения попавших в плен израильских солдат, сообщает газета The Jerusalem Post. В публикации отмечается, что инициатива является важным шагом со стороны ХАМАС, так как мировое сообщество интересует в первую очередь освобождение гражданских заложников.

В публикации указывается, что вопрос освобождения военнопленных не обсуждался в ходе переговоров о временном перемирии. В связи с этим передача израильских военных будет осуществляться на иных условиях, чем в случае с гражданскими лицами.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободило россиянина Рона Кривого, захваченного в плен в начале октября при атаке на кибуц Реим. Мужчина работал там звукооператором на фестивале. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, изначально россиянин не значился в списке заложников для обмена. Однако благодаря действиям дипломатов палестинское движение согласилось отпустить мужчину. Она добавила, что российская сторона позитивно оценивает «жест доброй воли» руководства ХАМАС.