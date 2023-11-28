Мобилизация: последние новости на сегодня 28 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Кадыров: Три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО

Три тысячи бойцов из Чечни готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова.

По его словам, речь идет о бойцах, входящих в подразделения Минобороны и Росгвардии — полки «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», а также батальона имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

Большинство из них имеют опыт участия в спецоперации, каждый из них прошел подготовку под руководством лучших инструкторов в Российском университете спецназа.

В Думе предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших участников СВО

Детям погибших участников специальной военной операции необходимо выплатить по 10 тысяч рублей на приобретение новогодних подарков, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

С такой инициативой он обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Как считает депутат, власти должны оказывать особое внимание таким детям, особенно в период новогодних праздников.

Кроме того, детям погибших участников спецоперации необходимо помочь с посещением праздничных мероприятий и приобретением подарков.

Маме мобилизованного из Балашихи передали средства для реабилитации

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой навестили маму мобилизованного Валентину Ш, сообщает inbalashikha.ru.

Парламентарии передали подарки и средства реабилитации для сына женщины, который проходит лечение в госпитале после ранения. Кроме того, обсудили, какая помощь нужна маме героя и самому военнослужащему.