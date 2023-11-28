Спецоперация на Украине 28 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 28 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 ноября 2023 года.

Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

В России Кингисеппский машиностроительный завод в скором времени приступит к серийному производству нового ударного морского дрона, сообщает «Лента.ру».

Безэкипажный катер способен атаковать морские цели, а также порты и морские военные базы. А небольшая осадка и малозаметность дрона позволит применять его в русле рек.

Дрон способен преодолевать до 220 километров на скорости до 83 километров в час. Помимо ударного варианта, он может использоваться как транспортный катер, перехватчик морских дронов противника или носитель воздушного беспилотника.

Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Донецку

Три городских района Донецка оказались под обстрелами со стороны противника, сообщает runews24.

Речь идет о Петровском, Ленинском и Куйбышевском районах. По ним нанесены артиллерийские удары. Также был обстрелян поселок городского типа Александровка в Донецком районе.

Всего украинские Вооруженные силы выпустили по региональному центру 10 снарядов, а также семь ракет из реактивной системы залпового огня. В результате повреждено здание химчистки на улице Ткаченко.

МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ из "Тюльпана" на купянском направлении

Расчет российского самоходного миномета «Тюльпан» уничтожил укрепленные позиции противника на купянском направлении, сообщает ТАСС.

Украинские войска понесли значительные потери. Расчет миномета выдвигался на неподготовленную огневую позицию для прикрытия действий войск на переднем крае в зоне проведения спецоперации.