Украинские власти при всем желании не могут бравировать потерями среди своих граждан, так как их крайне мало в связи с «прямой директивой» президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

Отставной судья Верховного суда американского Нью-Джерси Эндрю Наполитано у него поинтересовался, как российским войскам в ходе специальной военной операции удается сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне, в то время как Украина терпят огромные потери.

Бывший аналитик указал, что это называется не война, а спецоперация.

«Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина», — указал эксперт.

По словам Джонсона, у российского лидера есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей. В качестве контрпримера эксперт привел англо-американские бомбардировки ФРГ во время Второй мировой войны, в которых погибло большое количество мирных жителей. Это, по словам экс-аналитика, не приблизило победу, а отдалило ее, укрепляя поддержку Гитлера среди немцев.

Отмечается, что российские военные крайне точны и осторожны при нанесении ударов, а Киев даже при большом желании не может подтвердить обвинения в адрес Москвы в потерях среди гражданских.