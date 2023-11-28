Экс-аналитик ЦРУ раскрыл главную особенность СВО
Украинские власти при всем желании не могут бравировать потерями среди своих граждан, так как их крайне мало в связи с «прямой директивой» президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
Отставной судья Верховного суда американского Нью-Джерси Эндрю Наполитано у него поинтересовался, как российским войскам в ходе специальной военной операции удается сохранять число погибших гражданских на минимальном уровне, в то время как Украина терпят огромные потери.
Бывший аналитик указал, что это называется не война, а спецоперация.
«Россия не просто играет в словесные игры — это был очень конкретный термин и прямая директива от Путина», — указал эксперт.
По словам Джонсона, у российского лидера есть понимание, что войны не выигрывают, убивая мирных жителей. В качестве контрпримера эксперт привел англо-американские бомбардировки ФРГ во время Второй мировой войны, в которых погибло большое количество мирных жителей. Это, по словам экс-аналитика, не приблизило победу, а отдалило ее, укрепляя поддержку Гитлера среди немцев.
Отмечается, что российские военные крайне точны и осторожны при нанесении ударов, а Киев даже при большом желании не может подтвердить обвинения в адрес Москвы в потерях среди гражданских.
«Украинцы выдвигают это обвинение, но если бы это было правдой, они могли бы опубликовать все фотографии погибших гражданских лиц. Но они этого не делают, в то время как мы видим это в Палестине, где под ударами Израиля погибает очень много мирных жителей», — указал Джонсон.