Китай заявил, что "независимость Тайваня" означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что "независимость Тайваня" означает войну. Правительство Китая не намерено терпеть и проявлять снисхождение к сепаратистским силам на Тайване, если те будут провоцировать инциденты, продвигающие независимость острова.