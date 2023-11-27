Численность украинской армии стремительно сокращается в боях с российскими войсками, пишет британское издание Daily Express. Авторы отметили, что у ВСУ остается все меньше шансов победить Россию.

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Скоро пойдет третий год конфликта России и Украины, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на фронте. И любые шансы победить Россию уменьшаются, — говорится в публикации.

Американский политолог Майкл Кофман предположил, что у украинцев еще может быть надежда, только если они сделают «правильный выбор», отмечается в статье. Ранее эксперт выступил с прогнозом, что материальные преимущества в 2024 году будут в основном на стороне России. Однако этого недостаточно, чтобы Москва могла достичь своих политических целей на Украине, считает Кофман.

Набор новобранцев в ряды ВСУ является еще большей проблемой для Киева, по мнению авторов статьи. Уровень подготовки украинских солдат вызывает сомнения в способности ВСУ противостоять российской армии, указали журналисты со ссылкой на военные источники.