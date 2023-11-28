Сколько стоят поездки в азиатские страны на Новый год

<p>Во время зимних праздников, многие предпочитают проводить время на пляжах с теплым морем, отказываясь от обычных зимних развлечений. АТОР советует обратить внимание на азиатские направления для празднования Нового года, предлагая экономичные варианты. Как отмечает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id238923-ot-tailanda-do-vetnama-top-byudzhetnykh-aziatskikh-napravlenii-dlya-novogodnikh-poezdok?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>, среди популярных стран выделяются <strong>Таиланд</strong>, Шри-Ланка, Мальдивы, Индонезия, <strong>Вьетнам </strong>и Гоа.</p> <p><strong>Таиланд</strong>, особенно такие места как Паттайя и&nbsp;Краби, привлекает путешественников доступным жильем и&nbsp;завораживающими красотами, начиная от&nbsp;морских пейзажей и&nbsp;заканчивая экзотической кулинарией. Пакетные туры в&nbsp;<strong>Паттайю </strong>предлагаются от&nbsp;216 тысяч рублей за&nbsp;шесть ночей для двоих, с&nbsp;вылетом 29 декабря. В&nbsp;<strong>Краби </strong>цены начинаются от&nbsp;241 тысячи рублей за&nbsp;десять ночей. К&nbsp;тому&nbsp;же, бронирование только отеля в&nbsp;Таиланде позволит сократить расходы до&nbsp;16 тысяч рублей за&nbsp;семь ночей.</p> <p><strong>Шри-Ланка</strong> также популярна среди отдыхающих, несмотря на&nbsp;то, что цены там немного выше, чем в&nbsp;Таиланде. Стоимость пакетных туров начинается от&nbsp;231,9 тысяч рублей за&nbsp;шесть ночей. В&nbsp;качестве альтернативы предлагается новогодний отдых в&nbsp;<strong>Индонезии</strong>, где цены на&nbsp;пакетные туры начинаются от&nbsp;360,3 тысяч рублей за&nbsp;десять ночей.</p> <p>На&nbsp;<strong>Мальдивах</strong>, при умеренном спросе и&nbsp;ценах, сравнимых с&nbsp;Индонезией, предлагаются специальные предложения для новогоднего периода от&nbsp;344,9 тысяч рублей за&nbsp;одиннадцать ночей <strong>проживания</strong> в&nbsp;гостевом доме.</p> <p>Спрос на&nbsp;отдых во&nbsp;<strong>Вьетнаме </strong>ниже из-за отсутствия прямых рейсов из&nbsp;России, за&nbsp;исключением авиасообщения из&nbsp;Иркутска в&nbsp;Ханой. Цены на&nbsp;десятидневные туры начинаются от&nbsp;289,9 тысяч рублей.</p> <p>Конечно, <strong>Гоа </strong>также популярен среди туристов, однако не&nbsp;входит в&nbsp;тройку лидеров из-за отсутствия чартерных рейсов, что влияет на&nbsp;стоимость. Пакетные туры в&nbsp;Гоа стартуют от&nbsp;278,7 тысяч рублей за&nbsp;десять ночей, причем при <strong>бронировании </strong>только отеля можно сэкономить еще больше.</p>