Сколько стоят поездки в азиатские страны на Новый год

<p>Во время зимних праздников, многие предпочитают проводить время на пляжах с теплым морем, отказываясь от обычных зимних развлечений. АТОР советует обратить внимание на азиатские направления для празднования Нового года, предлагая экономичные варианты. Как отмечает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id238923-ot-tailanda-do-vetnama-top-byudzhetnykh-aziatskikh-napravlenii-dlya-novogodnikh-poezdok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>, среди популярных стран выделяются <strong>Таиланд</strong>, Шри-Ланка, Мальдивы, Индонезия, <strong>Вьетнам </strong>и Гоа.</p> <p><strong>Таиланд</strong>, особенно такие места как Паттайя и Краби, привлекает путешественников доступным жильем и завораживающими красотами, начиная от морских пейзажей и заканчивая экзотической кулинарией. Пакетные туры в <strong>Паттайю </strong>предлагаются от 216 тысяч рублей за шесть ночей для двоих, с вылетом 29 декабря. В <strong>Краби </strong>цены начинаются от 241 тысячи рублей за десять ночей. К тому же, бронирование только отеля в Таиланде позволит сократить расходы до 16 тысяч рублей за семь ночей.</p> <p><strong>Шри-Ланка</strong> также популярна среди отдыхающих, несмотря на то, что цены там немного выше, чем в Таиланде. Стоимость пакетных туров начинается от 231,9 тысяч рублей за шесть ночей. В качестве альтернативы предлагается новогодний отдых в <strong>Индонезии</strong>, где цены на пакетные туры начинаются от 360,3 тысяч рублей за десять ночей.</p> <p>На <strong>Мальдивах</strong>, при умеренном спросе и ценах, сравнимых с Индонезией, предлагаются специальные предложения для новогоднего периода от 344,9 тысяч рублей за одиннадцать ночей <strong>проживания</strong> в гостевом доме.</p> <p>Спрос на отдых во <strong>Вьетнаме </strong>ниже из-за отсутствия прямых рейсов из России, за исключением авиасообщения из Иркутска в Ханой. Цены на десятидневные туры начинаются от 289,9 тысяч рублей.</p> <p>Конечно, <strong>Гоа </strong>также популярен среди туристов, однако не входит в тройку лидеров из-за отсутствия чартерных рейсов, что влияет на стоимость. Пакетные туры в Гоа стартуют от 278,7 тысяч рублей за десять ночей, причем при <strong>бронировании </strong>только отеля можно сэкономить еще больше.</p>