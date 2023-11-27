Назван предполагаемый срок продления перемирия в секторе Газа

В Египте назвали предполагаемый срок, на который может быть продлено гуманитарное перемирие в секторе Газа. Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что переговорщики близки в согласованию продления на два дня, сообщает Reuters.

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«Благодаря усилиям Египта и Катара перемирие в секторе Газа близко к продлению еще на два дня», — говорится в заявлении информслужбы.

Уточняется, что за эти два дня может произойти обмен 20 израильских заложников на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Кроме того, в понедельник ожидается освобождение еще 11 израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе, также идут переговоры по освобождению 33 палестинцев.