Военкор назвал переломный момент Авдеевской операции

Взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, объяснил военкор.

Можно ли назвать освобождение «промки» переломным моментом в Авдеевской операции? Психологическим — точно. Эта заноза так глубоко сидела и ныла, что избавление от нее дает и моральное удовлетворение, — отметил Коц.

Военкор также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео, снятое на занятых в ходе боев позициях Вооруженных сил Украины в промзоне Авдеевке. На кадрах можно заметить бывшие укрытия украинских военных.