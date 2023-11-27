США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason с территории Йемена после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом сообщается на странице Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу
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«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Это произошло во время завершения ответа авианосца на сигнал бедствия танкера. Также известно, что ни одно из судов не получило повреждений.

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Ранее сообщалось, что израильское судно Galaxy Leader было захвачено хуситами в Красном море. На борту корабля находились 22 человека, среди них и не было граждан Израиля.

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