США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason с территории Йемена после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом сообщается на странице Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

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«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Это произошло во время завершения ответа авианосца на сигнал бедствия танкера. Также известно, что ни одно из судов не получило повреждений.