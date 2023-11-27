Мобилизация: последние новости на сегодня 27 ноября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 ноября 2023, в материале «Рамблера».
Для военнослужащих ЦВО, участвующих в СВО, был организован телемост с родными и близкими
Увидеться с родными и близкими по телевизионному мосту смогли Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Об этом пишет Министерство обороны РФ.
Как говорится в сообщении военного ведомства на сайте, представитель правительства республики и глава военного комиссариата смогли лично пообщаться с родными и близкими солдат РФ.
Стороны за время сеанса смогли обсудить бытовые темы, окружающий их быт и погодные условия. По завершении телемоста мотострелки поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой.
Волгоградские солдаты отправили поздравления своим мамам
Дом офицеров в Волгограде в этом году стал местом праздничных мероприятий, посвященных Дню матери. Юноши здесь написали теплые слова своим мамам на открытках и отправили адресатам. Об этом пишет «Волгоградская правда».
Уточняется, что акция прошла в рамках праздничного концерта.
«Все прошло на этом вечере очень трогательно и по-семейному, — рассказала одна из матерей молодых солдат Надежда. — Все мамы не скрывали своих слез».
Питомцы становятся поддержкой солдат на СВО
Гусь недавно стал частью армии РФ. Солдаты не впервые заводят себе питомцев на передовой, но в этот раз примечателен сам выбор военных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как пишет издание, гусь в кругу солдат появился благодаря мирным жителям, которые принесли его солдатам на суп. Однако бойцы за короткое время очень привязались к пернатому гостю за харизму и тяжелый характер, а потому решили оставить его себе и даже дали имя — Валера.