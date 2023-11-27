Мобилизация: последние новости на сегодня 27 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Для военнослужащих ЦВО, участвующих в СВО, был организован телемост с родными и близкими

Увидеться с родными и близкими по телевизионному мосту смогли Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Об этом пишет Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении военного ведомства на сайте, представитель правительства республики и глава военного комиссариата смогли лично пообщаться с родными и близкими солдат РФ.

Стороны за время сеанса смогли обсудить бытовые темы, окружающий их быт и погодные условия. По завершении телемоста мотострелки поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой.

Волгоградские солдаты отправили поздравления своим мамам

Дом офицеров в Волгограде в этом году стал местом праздничных мероприятий, посвященных Дню матери. Юноши здесь написали теплые слова своим мамам на открытках и отправили адресатам. Об этом пишет «Волгоградская правда».

Уточняется, что акция прошла в рамках праздничного концерта.

«Все прошло на этом вечере очень трогательно и по-семейному, — рассказала одна из матерей молодых солдат Надежда. — Все мамы не скрывали своих слез».

Питомцы становятся поддержкой солдат на СВО

Гусь недавно стал частью армии РФ. Солдаты не впервые заводят себе питомцев на передовой, но в этот раз примечателен сам выбор военных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».