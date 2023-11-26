Военный эксперт объяснил неудачи Украины на поле боя
Неудачи Украины на поле боя объясняются не тем, что ей не хватает солдат, а тем, что у ВСУ в целом низкое качество подготовки, офицеры не способны управлять масштабными операциями, рассказал в интервью Financial Times сотрудник британского института RUSI Джек Уотлинг.
Корреспонденты газеты попросил специалиста прокомментировать ситуацию на Украине. В частности, прокомментировать высказывания высокопоставленных военных о нехватке солдат и невозможности проводить ротацию.
«Проблема заключается не в количестве войск, а в качестве [подготовки] и способности [офицеров] управлять масштабными операциями», — пояснил Уотлинг.
Ранее западные военные эксперты заявили, что Украина могла бы завершить конфликт за две недели, если бы ее солдаты грамотно использовали поставленную союзниками технику.