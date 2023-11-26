Военный эксперт объяснил неудачи Украины на поле боя

Неудачи Украины на поле боя объясняются не тем, что ей не хватает солдат, а тем, что у ВСУ в целом низкое качество подготовки, офицеры не способны управлять масштабными операциями, рассказал в интервью Financial Times сотрудник британского института RUSI Джек Уотлинг.