"РВ": В зоне СВО ликвидирован футбольный фанат и убийца судьи Павличенко
Армия России ликвидировала в зоне СВО фаната киевского "Динамо" и убийцусудьи Сергея Зубкова Сергей Павличенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
"В 2012 году он был в ультрас "Динамо" и получил 13 лет за убийство судьи (его отец Дмитрий за то же преступление получил пожизненное заключение). В 2014 году отца и сына освободили по решению Верховной Рады", - отмечается в публикации.
Павличенко, уточняет "Операция Z: Военкоры Русской Весны", служил в полку спецназначения "Герц".
Подробности ликвидации не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции уничтожен командир украинского спецназа Андрей Кудабеков. Он был активным участником Майдана и ветераном так называемой АТО в Донбассе.