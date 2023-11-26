Минобороны заявило об уничтожении 20 БПЛА ВСУ над РФ. Что известно об атаках?

Ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией России были уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

© lenta.ru

Попытки атак пресечены в нескольких российских регионах

Видео дня

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу. Силы ПВО сбили дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

В Минобороны уточнили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских беспилотников.

Позже Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося к Москве беспилотника в Подольске, а также в Раменском. В обоих случаях разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет, добавил градоначальник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что над территорией региона было сбито два беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Калужский губернатор Владислав Шапша Дзержинском и Жуковском районах региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

После этого Минобороны отчиталось об уничтожении еще девяти украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

В Туле беспилотник врезался в жилую многоэтажку

В Туле сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин.

По словам губернатора, дрон угодил в жилую многоэтажку, после того как был сбит российскими средствами противовоздушной обороны и потерял управление. В результате пострадал один из жителей дома, он получил легкое резаное ранение, мужчине оказана медицинская помощь.