Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева , не будут возвращаться на Украину , если им не улучшат финансовые условия. Об этом Ura.ru Роман Насонов .

Ранее один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. Он отметил, что большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. Поэтому наемники очень часто разрывают договор и уезжают из страны, утверждает украинский офицер.