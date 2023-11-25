Китай вытеснил эсминец США из территориальных вод КНР

Силы НОАК организовали предупредительные действия в отношении ракетного эсминца USS Hopper ВМС США в Южно-Китайском море (ЮКМ), рассказал старший полковник Тянь Цзюньли. Об этом пишет ТАСС.

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Офицер пояснил, что в субботу, 25 ноября, эсминец США Hopper незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша (Парасельские острова).

По его словам, власти КНР не предоставляли США разрешения на проход корабля.

Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом, отметил старший полковник.

В итоге, заметил он, китайские военные «вытеснили» эсминец из территориальных вод страны.

Тянь Цзюньли резюмировал, что серьезное нарушение суверенитета КНР со стороны Соединенных Штатов является еще одним «неоспоримым доказательством того, что Вашингтон стремится к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря».

Напомним, что Китай на протяжении десятилетий ведет спор с государствами макрорегиона по поводу территориальной принадлежности архипелага Сиша, островов Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо).