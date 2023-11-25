Сводка Минобороны 25 ноября: главное

Министерство обороны России обнародовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на 25 ноября 2023 года. Российская армия продолжает успешно действовать на всех направлениях. О наиболее заметных успехах ВС РФ — в материале «Рамблера».

Купянское направление

Видео дня

«Западная» группировка войск отразила две атаки штурмовых групп противника и нанесла поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Противник потерял до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовиков 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского (ЛНР).

Подразделения Киева потеряли 55 военнослужащих и два пикапа.

Донецкое направление

«Южная» группировка войск ударила по скоплениям 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ возле поселков Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка (ДНР).

Урон украинских формирований составил до 290 солдат убитыми и ранеными. Уничтожены три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Южно-Донецкое направление

Группировка войск «Восток» отразила нападение в районе Приютное Запорожской области. Силы ВС РФ нанесли значительное поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольское (ДНР).

За сутки противник потерял до 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, и САУ «Гвоздика».

Запорожское направление

На данном направлении отражены две атаки севернее поселка Новопрокоповка, нанесен серьёзный урон двум бригадам ВСУ в районе Работино.

Потери Киева: более 40 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, три автомобиля и пушка М-46.

Херсонское направление

После боестолкновения с российскими вооруженными силами киевские формирования потеряли до 35-ти бойцов убитыми и ранеными. Уничтожены два автомобиля, гаубица «МСТА-Б» и орудие «Гиацинт-Б».

Воздушные атаки

Российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам в 115 районах.

Уничтожены два склада авиационных бомб и ракет на военных аэродромах в Долгинцево и в районе города Днепропетровск.

В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Павловка Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18.

В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Средствами ПВО сбиты два украинских МиГ-29 близ Первотравенска и Брагиновки (Днепропетровская область).

Кроме того, перехвачен снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожены 18 украинских дронов возле Нырково, Золотаревки (ЛНР), Новомихайловки, Новобахмутовки (ДНР), Новой Збурьевки и Раденска (Херсонская область).

Итоги с начала СВО

С начала специальной военной операции уничтожено 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата.