На Украине наблюдается низких боевой дух, а также недостаток военнослужащих. В преддверии зимы никто не хочет идти в военкомат, пишет западная газета Financial Times со ссылкой на корреспондента Криса Миллера в республике.

© Lenta.ru

«Боевой дух довольно низкий», — считает Миллер.

По его словам, Киев испытывает недостаток бойцов, так как «никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом».

Также на Украине опасаются, что к власти в Соединенных Штатах вернется бывший президент Белого дома Дональд Трамп, добавил Миллер. Он считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона и, вероятно, НАТО зависит напрямую от поражения политика на президентских выборах в 2024 году.