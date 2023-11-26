ВС РФ поразили хранилища авиатоплива ВСУ в одной из областей

Российские военные поразили хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, российскими ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, отметили в российском Минобороны, в Черкасской области российские солдаты поразили арсенал авиационных боеприпасов, живую силу и технику противника. В совокупности удары были нанесены в 128 украинских районах.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три украинских самолета.