В США оценили применение МиГ-35 в ходе СВО

Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35, который применяют в ходе проведения специальной военной операции (СВО), способен наносить удары по всей территории Украины. Применение самолета оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).
«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии», — пишет издание.
В публикации отметили, что МиГ-35 несет самое современное бортовое оборудование из имеющегося в арсенале Воздушно-космических сил России.
Ранее в ноябре генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков сообщил, что МиГ-35 поколения 4++ применяют в ходе проведения специальной военной операции.
В феврале глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что ВКС России планируют поставить дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы.