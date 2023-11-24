ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С

Отмечается, что истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Также уточняется, что Су-35С является одним из основных истребителей на вооружении российской армии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в конце июня Министерству обороны РФ была передана очередная партия истребителей Су-35С. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ он отметил, что одной из важнейших задач является «контроль за своевременным исполнением гособоронзакза». Он добавил, что неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика следует уделять пристальное внимание.