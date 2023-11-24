Мобилизация: последние новости на сегодня 24 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 24 ноября 2023 о частичной мобилизации в России
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Демобилизованные бойцы СВО смогут преподавать в школах Пензы после переподготовки

Демобилизованные участники специальной военной операции после прохождения необходимой переподготовки смогут преподавать основы безопасности жизнедеятельности или начальную военную подготовку в школах Пензенской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Мельниченко.

Он сослался на желание самих бойцов преподавать в школе такие предметы. Однако не у всех есть педагогическое образование. Выйти из ситуации поможет их переподготовка.

Желающие смогут пройти переобучение в Институте регионального развития Пензенской области.

Машину гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Общественной палаты Балашихи

Гуманитарную помощь от хоккеистов хоккейного клуба «Витязь», депутатов «Единой России» и неравнодушных жителей отправили из пункта сбора гуманитарной помощи в Общественной палате Балашихи, сообщает bbnews.ru.

Это бензопилы, бензиновый генератор, топоры, газовые баллоны, кровоостанавливающие жгуты, термобельё, кофе, сладости, алтайский мёд и вязаные жилеты.

Всю помощь передадут военным разведчикам, которые, восстановившись после тяжёлых ранений, организовали свой отряд, а также медикам, занимающимся подготовкой по тактической медицине.

Участникам СВО больше не потребуется переоформлять инвалидность

Теперь при наличии у гражданина военной травмы, полученной во время армейской службы или пребывания в добровольческом формировании, ему присваивается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, сообщает «Парламентская газета».

Постановление правительства об этом вступает в силу 25 ноября.

В то же время предлагается определить механизм выбора наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения ставших инвалидами добровольцев, учитывая, что факт установления инвалидности дает право на одновременное получение такими гражданами двух пенсий определенных видов.

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