МИД РФ: поднятие НАТО химоружия из Балтийского моря приведет к катастрофе

«С озабоченностью фиксируем возросшую в последнее время активность ряда западных стран, ЕС и подконтрольных им организаций по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия. <…> Попытки „подтянуть“ к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — уточнил Сергей Беляев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к вопросам такого характера должна быть привлечена Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), а также Россия и другие страны.