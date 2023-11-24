МИД РФ предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

«Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков», — заявил Беляев.