DR: датские наемники, вернувшиеся с Украины, не получат помощи от государства

Датские наемники, решившие воевать на стороне Украины, не смогут рассчитывать на поддержку со стороны властей по возвращении на родину, сообщила обозреватель радио DR Нанна Нербю Хансен. По ее словам, солдаты удачи столкнутся с длительными ожиданиями в очередях за психологической помощью или лечением от посттравматического стресса.

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Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится, — отметила Хансен.

Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании существует система регистрации ветеранов, возвращающихся из конфликтных зон, но добровольцы, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, не будут иметь к ней доступа.