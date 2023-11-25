Авдеевка может вскоре перейти под контроль российской армии. Об этом рассказали бойцы отряда «Эспаньола».

«Авдеевка скоро падет», — передает слова бойцов «Ридус».

Там добавили, что в данный момент ведутся ожесточенные бои за этот город. Накануне, писатель Дмитрий Филиппов, известный под позывным «Вожак», опубликовал информацию о взятии промышленной зоны в Авдеевке.

Штурм промзоны начался в пятницу утром, и, по словам Филиппова, противник отступает «в панике, бросая раненых». К концу пятницы, российские бойцы контролируют около 90% промышленной зоны, укрепляясь на захваченных позициях, заключил писатель.