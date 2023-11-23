Мобилизация: последние новости на сегодня 23 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Путин призвал помочь участникам СВО с газификацией

Руководителям регионов РФ рекомендовали предоставить военнослужащим, участвующим в боях на Украине, субсидии на газификацию в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля, пишет газета «Известия».

Как говорится в документе, доклад о реализации инициативы следует представить до 15 января 2024 года.

Новый атаман казачества России рассказал об участии казаков в СВО

Казаки участвуют в специальной военной операции в роли контрактников и добровольцев, также есть немало мобилизованных казаков, все они работают на Министерство обороны РФ. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества (ВКО) Виталий Кузнецов, передает РИА Новости.

«Казачество сейчас в спецоперации заслужило право называться войском. Казаки совершают ежедневные подвиги как на передовой, так и в тылу, занимаются гуманитарными задачами», — подчеркнул он.

Кузнецов рассказал, в казачьей бригаде «Терек» воюют представители 10 казачьих войск РФ.

В Невинномысске продлили льготу по земельному налогу для участников СВО

Действие льготы по земельному налогу для участников специальной военной операции продлили в Невинномысске. Бойцы из этого города полностью освобождены от уплаты налога. Об этом пишет «Это Кавказ».

На сайте городской администрации уточняется, что льгота применяется в отношении земельного участка, на котором собственник намерен построить жилье для проживания, а также ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, если они не используются в предпринимательской деятельности.