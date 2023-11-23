У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни ресурсов для ведения конфликта с Россией. Об этом рассказал обозреватель турецкой Эрхан Алтыпармак.

«У ВСУ почти не осталось боевого духа. Энергетическая инфраструктура их страны все еще подвергается атакам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов», — указал журналист.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не получил достаточной поддержки Запада и решил обратиться к Израилю. Однако, как объяснил Алтыпармак, военная помощь Тель-Авива не повлияет на ход конфликта.

Ранее бывший руководитель пресс-служб генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев предположил, что украинский конфликт затянется, поскольку сейчас у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий. По его словам, на данный момент возможность выхода к границам от 1991 года для Украины вызывает сомнения.