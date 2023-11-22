В ОДКБ одобрили новую структуру Объединенного командования миротворческих сил

Руководители министерств обороны стран-членов ОДКБ одобрили инициативу по улучшению составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования объединения.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Белоруссии, опубликованном в Telegram.

«Одобрена новая структура Объединённого командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами — членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — написало ведомство.

Кроме того, были согласованы рекомендации по обеспечению связи в группировках Войск, а также по порядку передачи материальных средств между контингентами Войск.