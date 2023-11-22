Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Так, своим указом вместо Николая Долуды глава государства назначил Виталия Кузнецова. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества
© : Казачье Единство / YouTube

Другое распоряжение Путина об освобождении с должности Долуды также разместили там.

Долуду назначили атаманом 4 ноября 2019 года. В начале ноября он объявил, что покидает пост по собственному желанию для того, чтобы заняться разработкой закона о казачестве.

В разговоре с ТАСС экс-атаман предположил, что на разработку проекта уйдет полтора-два года.

Известно, что до назначения Виталий Кузнецов был атаманом Терского казачьего общества.

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