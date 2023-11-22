Президент России Владимир Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Так, своим указом вместо Николая Долуды глава государства назначил Виталия Кузнецова. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

© : Казачье Единство / YouTube

Другое распоряжение Путина об освобождении с должности Долуды также разместили там.

Долуду назначили атаманом 4 ноября 2019 года. В начале ноября он объявил, что покидает пост по собственному желанию для того, чтобы заняться разработкой закона о казачестве.

В разговоре с ТАСС экс-атаман предположил, что на разработку проекта уйдет полтора-два года.