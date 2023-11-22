Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе спецоперации, заявил генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. Российская газета
«Машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение», — сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для Воздушно-космических сил Российской Федерации. Газета.Ru
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь заявил, что ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы. ТАСС