«Машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение», — сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для Воздушно-космических сил Российской Федерации. Газета.Ru