Politico: США передавали Израилю данные о врачах и больницах в Газе

Власти США в течение нескольких недель передавали Израилю информацию о местонахождении гуманитарных групп в секторе Газа, чтобы предотвратить удары по ним, но Израиль продолжил атаковать такие объекты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

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Как отмечает Politico, пока неясно, предпочитает ли Израиль игнорировать предоставленную информацию или же системы разрешения конфликтов просто слишком неоднородны.

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По данным собеседников Politico, информация, которую получал Израиль от США, включала GPS-координаты нескольких медицинских учреждений и информацию о передвижениях групп помощи в Газе.

Как отмечает издание, речь идет о группах, которые обеспечивают питание и медицинскую помощь в секторе Газа и действуют на базе больниц и живут в гостевых домах.

Несмотря на предоставленную информацию, Израиль начал операции в местах оказания помощи, затронувшие больницы и территории вблизи них. Это привело к разрушению зданий, блокировке поставок топлива и других критически важных поставок, подчеркивает Politico. Среди объектов, информацию о которых США предоставили Израилю, была и больница Аль-Шифа.

В группах помощи, особенно работающих в больницах Газы, заявили, что операции Израиля сделали практически невозможным дальнейшее оказание помощи пациентам, в том числе недоношенным детям. Врач организации «Врачи без границ» Амбер Алайян рассказала, что посвятила оказанию медпомощи в зонах конфликтов всю свою сознательную профессиональную жизнь «и никогда не видела ничего подобного».

«Это не только нападения на больницы и школы, которые должны быть вне угрозы, но и удерживание населения без еды, воды и топлива более месяца», —подчеркнула она.

Продолжающиеся атаки на гуманитарные объекты «вызывают еще больше вопросов о том, имеет ли Вашингтон достаточное политическое влияние на Израиль».

«Когда израильтяне чувствуют, что они находятся в ситуации экзистенциальной угрозы, количество американских рычагов влияния падает», — подчеркнул Роберт Форд, бывший американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке.