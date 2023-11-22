ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34
Новосибирский авиазавод имени Чкалова (в составе Объединённой авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.
Об этом информирует пресс-служба «Ростеха».
«Очередную партию самолётов Су-34 дочерняя ОАК передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что истребители прошли ряд наземных и лётных испытаний.
Ранее Минобороны России опубликовало видео поражения укреплённых позиций украинских войск на Южно-Донецком направлении истребителями Су-34.