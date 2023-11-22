ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод имени Чкалова (в составе Объединённой авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.

ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34
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Об этом информирует пресс-служба «Ростеха».

«Очередную партию самолётов Су-34 дочерняя ОАК передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители прошли ряд наземных и лётных испытаний.

Ранее Минобороны России опубликовало видео поражения укреплённых позиций украинских войск на Южно-Донецком направлении истребителями Су-34.