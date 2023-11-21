США назвали условие для продолжения помощи Украине

Вашингтон продолжит поддерживать Украину только в случае выделения Конгрессом дополнительного финансирования, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.
«Нам нужна помощь Конгресса», — подчеркнула она.
Ранее конгрессмен Пол Госсар рассказал об усталости республиканцев от «бесконечных трат» США на поддержку Украины. Он указал, что Конгресс не готов не глядя выделять дополнительные средства «на бесконечную и ненужную войну».
17 ноября Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи.
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