«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу ВС США

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, обстрел стал ответом на "преступления, совершаемые [Израилем] против [палестинского] народа в секторе Газа" при поддержке США. Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.